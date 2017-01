POL-SU: Rauchwarnmelder verhindert Schlimmeres

Troisdorf (ots) - Einem Rauchwarnmelder und der Aufmerksamkeit eines Nachbarn ist es zu verdanken, dass eine 80-jährige Frau aus Troisdorf bei einem Küchenbrand nur leicht verletzt wurde. Die Seniorin hatte vergessen, die Herdplatte in ihrem Appartement an der Larstraße auszuschalten. Dadurch geriet ein Topflappen in Brand und der Rauchmelder löste aus. Der 49-jährige Nachbar der 80-Jährigen hörte den Alarm des Rauchmelders und klopfte an der Tür der Seniorin. Diese konnte die Tür noch selbständig öffnen, hatte sich jedoch eine leichte Rauchvergiftung zugezogen. Der 49-Jährige brachte die Nachbarin in seine Wohnung, alarmierte die Feuerwehr und löschte den brennenden Topflappen. Die 80-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Brand entstand geringer Sachschaden. Seit dem 01.01.2017 besteht gemäß § 49 Landesbauordnung NRW die Pflicht, dass in Wohnungen die Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben müssen. Rauchwarnmelder helfen Leben retten! (Bi)

