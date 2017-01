POL-SU: Einbruch in Fotoatelier

Troisdorf (ots) - In der Nacht von Mittwoch (18.01.2017) auf Donnerstag (19.01.2017) ist in ein Fotoatelier an der Kölner Straße in Troisdorf eingebrochen worden. Die Täter hebelten die Eingangstür des Fotostudios auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Sie entwendeten einen Rucksack mit mehreren Fotoapparaten und Objektive der Marke Nikon. Der Wert der Beute wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell