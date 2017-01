POL-SU: Polizei trifft Vorsichtsmaßnahmen wegen Drohung und fremdenfeindlicher Kritzelei auf Schultoilette

Hennef (ots) - Wegen vieler Gerüchte und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken gibt die Polizei Fakten bekannt. Am 18.01.2017 gegen 10:00 Uhr, wurden auf der Jungentoilette der Kopernikus-Realschule an der Fritz-Jakobi-Straße in Hennef mehrere Filzstiftkritzeleien festgestellt. Auf wenigen Zentimetern Fläche wurde ein "Amoklauf am 20.01.2017" angekündigt. Die weiteren Worte waren fremdenfeindlichen Inhalts. Die Schule hat die Polizei informiert, die unmittelbar entsprechende Ermittlungen und präventive Maßnahmen eingeleitet hat. Auch die zuständige Staatsschutzdienststelle beim Polizeipräsidium Bonn hat Ermittlungen aufgenommen. Nach polizeilicher Erfahrung und aktueller Bewertung wird der Drohung wenig Ernsthaftigkeit zugemessen. Meist beabsichtigen die Urheber derartiger Ankündigungen lediglich öffentliches Aufsehen zu erregen und Angst zu verbreiten. Als Vorsichtsmaßnahme und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls von Schülern, Eltern und Lehrerkollegium wird die Polizei am 20.01.2017 in der Schule präsent sein. Es laufen unter anderem Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell