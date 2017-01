POL-SU: Zwei schwer verletzte Fußgängerinnen nach Verkehrsunfall

Troisdorf (ots) - Eine 86-jährige Troisdorferin und ihre 57-jährige Tochter sind heute (19.01.2016) gegen 10.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Troisdorf schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Troisdorf befuhr die Hauptstraße in Spich in Richtung der Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 125 übersah er nach eigenen Angaben die beiden Fußgängerinnen, die gerade die Fahrbahn überquerten. Beide Frauen wurden von dem silberfarbenen PKW erfasst und schwer verletzt. Nach ärztlicher Erstversorgung am Unfallort kamen die Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme durch die Unfallexperten des Verkehrskommissariats musste die Hauptstraße zeitweise gesperrt werden. Der Schaden am PKW beläuft sich auf circa 6000,- Euro. Die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, dauern an. Nach Angaben des 54-jährigen Autofahrers war er durch die tiefstehende Sonne geblendet worden. (Bi)

