POL-SU: Reizstoff in Sporthalle versprüht

Eitorf (ots) - Unbekannte Täter haben in der Sporthalle an der Brückenstraße in Eitorf am Dienstagabend (17.01.2017) vermutlich einen Reizstoff versprüht. Die Sporthalle war zu diesem Zeitpunkt mit circa 40 Sportlern belegt. Gegen 18.30 Uhr setzten bei den anwesenden Trainingsgästen Atemprobleme und Augenreizungen ein. Der Trainingsbetrieb musste daraufhin eingestellt werden. Möglicherweise wurde im Bereich der Umkleidekabinen eine größere Menge Pfefferspray versprüht. Eine ärztliche Versorgung der Verletzten vor Ort war nicht erforderlich. Die Reizstoffkonzentration in der Luft konnte durch Lüften der Sporthalle beseitigt werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Im Zusammenhang mit der Tat wurden zwei junge Männer in den Umkleidekabinen beobachtet, die offensichtlich nicht zum Trainingsbetrieb gehörten. Beide circa 18 Jahre alten Männer trugen Jogginghosen und Kapuzenpullover und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise an die Polizei Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell