POL-SU: Wohnungseinbrecher auf frischer Tat von Polizei gestellt

Troisdorf (ots) - Ein 32-jähriger Troisdorfer ist gestern Morgen (18.01.2017) gegen 09.45 Uhr von Polizeibeamten auf der Flucht nach einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Straße "Im Feldbruch" in Troisdorf gestellt und festgenommen worden. Ein Anwohner alarmierte die Polizei, weil er beobachtete hatte, wie der 32-Jährige das Fenster zu einer Erdgeschoßwohnung aufgebrochen hatte und in die Wohnung eingestiegen war. Das Haus wurde umgehend von den hinzugeeilten Polizisten umstellt. Als der Troisdorfer wieder durch die Einstiegsstelle nach draußen klettern wollte, bemerkte er die Polizisten und zog sich in die Wohnung zurück. Der Tatverdächtige ging zu einem anderen Fenster, öffnete es und sprang ins Freie. Dort traf er auf einen weiteren Beamten. Bei der Festnahme kam zu einem Handgemenge, bei dem niemand verletzt wurde. Der mutmaßliche Einbrecher konnte sich losreißen und kletterte auf ein angrenzendes Garagendach. Über das Garagendach gelangte er auf die Straße "Im Feldbruch" wo er von mehreren Polizisten in Empfang genommen wurde. Der 32-Jährige ließ sich nun widerstandlos festnehmen und wurde zur Wache gebracht. In seinem Rucksack fanden die Beamten Diebesgut aus der Wohnung. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Troisdorf fanden die Ermittler der Kriminalpolizei elektronische Gegenstände, bei denen es sich offensichtlich um Diebesgut handelt. Die Sachen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen aus welchen Straftaten die Gegenstände stammen dauern an. Neben den vermutlich gestohlenen Sachen fanden die Ermittler auch Drogen in der Wohnung des Troisdorfers. Am gleichen Morgen war es im Schwarzwaldweg zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen, für den der 32-Jährige ebenfalls in Frage kommt. Der Tatverdächtige wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis des Haftprüfungstermins steht noch aus. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell