POL-SU: Einbruch in Heizungs- und Sanitärbetrieb

Troisdorf (ots) - In der Nacht zum 18.01.2016 gelangten Einbrecher auf noch ungeklärte Weise in das Gebäude eines Heizungs- und Sanitärbetriebes am Gertrudenweg in Troisdorf-Oberlar. Im Inneren der Firma, die parallel des Willy-Brandt-Rings liegt, brachen die Täter mehrere Türen und Schränke auf. Den Inhalt von Schubladen verteilten sie auf der Suche nach Beute auf dem Boden. Letztlich plünderten sie eine Geldkassette und erbeuteten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden an Türen und Möbeln wird auf rund 6500,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

