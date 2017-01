POL-SU: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am 18.01.2017 kam es gegen 09:20 Uhr in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Die 32-jährige Fahrerin eines Opel Zafira befuhr die Bundesstraße 56 (B 56) von Siegburg kommend in Richtung Seelscheid. Sie wollte in Höhe der Ortslage Krahwinkel nach links auf die Kreisstraße 37 (K 37) abbiegen, musste jedoch wegen Gegenverkehr zunächst anhalten. Der aus Lohmar stammende 49-jährige Fahrer des hinter ihr fahrenden Fiat Ducato erkannte die Situation und hielt sein Fahrzeug rechtzeitig an. Der dahinter fahrende, ebenfalls 49 Jahre alte Mann am Steuer eines Daimler Sprinter konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Fiat Ducato auf, den er gegen den Opel Zafira der Neunkirchen-Seelscheiderin schob. Anschließend geriet der Eitorfer mit dem Sprinter auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Skoda einer ihm entgegenkommenden 18-jährigen Mucherin kollidierte, die danach mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Der Fahrer des Ducato und die Fahrerin des Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt, beide wurden mit Rettungswagen zwecks medizinischer Versorgung zu einem Krankenhaus gefahren. Die Fahrzeuge wurden alle stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung B 56 / K 37 vollständig gesperrt. (Kü)

