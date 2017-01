POL-SU: Autofahrer bei Abbiegeunfall verletzt

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am 17.01.2017 befuhr ein 60-jähriger Mann in Neunkirchen-Seelscheid gegen 07:25 Uhr die Overather Straße in Richtung B 56. In der Nähe der Ortslage Oberheister kam ihm ein 46-jähriger Neunkirchen-Seelscheider mit einem schwarzen BMW entgegen, der an der Einmündung zur Industriestraße nach links abbog, ohne den Vorrang des 60-jährigen Gummersbachers in seinem grauen Smart zu beachten. Im Einmündungsbereich prallten die Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Verkehrsunfall. Der Gummersbacher wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des BMW wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Die nicht mehr betriebsbereiten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Overather Straße einseitig gesperrt werden. (Kü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell