POL-SU: Lkw gegen Baum geprallt

Eitorf (ots) - Am 16.01.2017 gegen 12:30 Uhr war ein 57-jähriger Hennefer mit einem Mercedes-Kastenwagen auf der Schmelztalstraße (Landstraße 86) von Ruppichteroth in Richtung Eitorf unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle auf der nassen Fahrbahn und kam in Höhe der dortigen Fischteiche nach links von der Straße ab. Der Transporter riss einen Leitungsmast aus der Verankerung und kam an einem Straßenbaum zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde im RTW zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW wurde mit Hilfe der Feuerwehr geborgen, ehe er abtransportiert werden konnte. Wegen ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten mussten die Wehrleute Erdreich abgetragen und entsorgen. Der Sachschaden wird auf rund 4000,- Euro geschätzt.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell