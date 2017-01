POL-SU: Autoreifen entwendet

Troisdorf (ots) - Im Laufe des letzten Wochenendes (14.01.2017, 14.00 Uhr - 16.01.2017, 09.45 Uhr) sind Diebe auf das Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Luxemburger Straße in Troisdorf gelangt. Dazu hatten sie einen Zaun geöffnet. Sie brachen das Schloss eines Metallcontainers auf, in dem Reifen und Felgen gelagert waren. Aus dem Container stahlen die Täter sämtliche Reifen und Felgen. Der Wert der gestohlenen Autoteile steht noch nicht fest. Die Polizei bittet verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell