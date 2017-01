POL-SU: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Niederkassel (ots) - Rettungsdienst und Polizei waren am 16.01.2017 gegen 09:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Niederkassel auf der Marktstraße eingesetzt. Ein 73-jähriger Radfahrer aus Niederkassel war beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Nach vorliegenden Zeugenangaben und Unfallspuren war eine 40-jährige Niederkasselerin mit ihrem Pkw auf der Vogelsangstraße in Richtung der Talstraße gefahren. Beim Überqueren der Marktstraße hatte sie offenbar den Radfahrer übersehen, der sich vorfahrtberechtigt auf der Marktstraße von rechts kommend näherte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich unter anderem Kopfverletzungen zuzog. Einen Schutzhelm hatte der Radler nicht getragen. Der 73-jährige wurde im Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gefahren.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell