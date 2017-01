POL-SU: Führerschein nach Verkehrsunfall sichergestellt

Troisdorf (ots) - Am Samstagnachmittag (14.01.2017) gegen 15.45 Uhr ist ein 62-jähriger Fußgänger in der Troisdorfer Fußgängerzone angefahren und leicht verletzt worden. Der Troisdorfer war zu Fuß auf der Kölner Straße unterwegs, als er in Höhe der Hospitalstraße von einem PKW angefahren wurde. Der 62-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Am Steuer des silberfarbenen Autos saß ein 85-jähriger Kölner, der sich nach eigenen Angaben verfahren und den Fußgänger übersehen hatte. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten stellten am PKW des Kölners einen frischen Unfallschaden fest, der mit dem Vorfall in der Fußgängerzone nicht im Zusammenhang stand. Ermittlungen ergaben, dass der 85-Jährige am Vormittag an einem Verkehrsunfall in Köln beteiligt war und dort von der Unfallstelle unerlaubt weggefahren ist. Zudem meldete sich eine Zeugin bei den Beamten, der der PKW kurz vor dem Unfall aufgrund unsicherem Fahrverhalten aufgefallen war. Der 85-Jährige machte auf die Polizisten einen verwirrten Eindruck, sodass ihm die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt wurde, weil der Senior aktuell nicht fahrtüchtig erschien. Der Führerschein des Kölners wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt, den PKW brachte ein Abschleppunternehmen zur Verwahrung auf ihr Firmengelände. Die Beamten fuhren den Senior nach Hause, wo er von seiner Ehefrau im Empfang genommen wurde. Beim zuständigen Straßenverkehrsamt wurde eine Prüfung der generellen Fahrtauglichkeit des Kölners veranlasst. (Bi)

