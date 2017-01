POL-SU: Geldspielautomaten leergeräumt

Troisdorf (ots) - Bei einem Einbruch in einen Kiosk an der Sieglarer Straße in Troisdorf haben Einbrecher drei Geldspielautomaten aufgebrochen und Geld entwendet. In der Nacht zu Sonntag (15.01.2017), in der Zeit zwischen 03.00 Uhr, und 05.00 Uhr, waren die Einbrecher in die Geschäftsräume eingedrungen. Zunächst brachen sie die massive Eisengittertür zum Kiosk auf. Anschließend hebelten die Täter die dahinterliegende Metalleingangstür auf. Im Laden gingen die Einbrecher gezielt die drei Geldspielautomaten an. Sie brachen die Automaten fachmännisch auf und entnahmen das Geld. Der verursachte Sachschaden wird mit über 5000,- Euro angegeben. Die Polizei in Troisdorf sucht Zeugen, die Angaben zu dem Kioskeinbruch machen können. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

