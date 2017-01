POL-SU: Einbruch in Kindertagesstätte

Siegburg (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag (12.01.2017) auf Freitag (13.01.2017) in eine Kindertagesstätte an der Knütgenstraße in Siegburg eingebrochen. Die Einbrecher hatten ein Fenster aufgebrochen und waren in den Kindergarten eingestiegen. Zunächst zogen sie die Vorhänge zu, damit sie vor neugierigen Blicken geschützt agieren konnten. Im Gebäude brachen sie mehrere verschlossene Türen auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Die Täter öffneten nahezu alle Schränke und Schubladen. Im Büro der Einrichtungsleitung hebelten sie einen Rollcontainer auf und stahlen daraus eine Geldkassette. Zudem zerschlugen sie ein Sparschwein. Die Einbrecher erbeuteten einen kleinen dreistelligen Geldbetrag. Insgesamt verursachten sie einen Sachschaden von circa 5000,- Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell