POL-SU: 13 Einbruchstatorte am Wochenende

Siegburg (ots) - Acht vollendete Wohnungseinbrüche und fünf versuchte Einbrüche verzeichnete die Polizei Rhein-Sieg am vergangenen Wochenende (13.01.2016 bis 16.01.2016). Die Tatorte liegen im gesamten Zuständigkeitsgebiet verstreut. Betroffen sind zumeist Einfamilienhäuser. In zwei Fällen stiegen die Täter in Mehrfamilienhäuser ein. Zumeist hatten es die Einbrecher auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Eher ungewöhnliche Beute machten sie in einem Haus an der Siegburger Tönnisbergstraße, wo sie durch ein Kellerfenster einstiegen und neben Schmuck auch einen Pelzmantel mitnahmen. In Lohmar-Wahlscheid, an der Straße "Am Rottland", gehörte eine Thermomix-Küchenmaschine zur Beute. In Troisdorf "Am Hirschpark" scheiterten die Täter trotz erheblicher Gewaltanwendung an einer einbruchshemmenden Terrassentür und zogen unverrichteter Dinge ab. In Hennef-Wellesberg waren Einbrecher zwar durch ein Fenster in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen, dann aber ohne Beute geflüchtet, weil der Hund in einer Nachbarwohnung angeschlagen hatte. Die Polizei rät besonders in der dunkeln Jahreszeit zur Wachsamkeit. Verdächtige Personen oder Fahrzeuge sollten sofort über Polizeiruf 110 gemeldet werden. Kostenlose Beratungen zum Schutz vor Einbrechern bietet das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz an. Anmeldungen unter Tel.: 02241 541-4777.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell