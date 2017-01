POL-SU: Nachtrag zu -Gartenhaus abgebrannt

Ruppichteroth (ots) - Nach dem Brand eines Gartenhauses auf einem Grundstück an der Hauptstraße in Ruppichteroth am 13.01.2017 hat die Kripo die Ermittlungen an der Brandstelle vorläufig beendet. Die Brandexperten kommen zu dem Schluss, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt. Die Ermittler bitten erneut um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, die mit der Brandlegung im Zusammenhang stehen könnten, unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell