POL-SU: Unfallbilanz der letzten Nacht

Siegburg (ots) - Durch das stürmische Winterwetter kam es in der Zeit zwischen Donnerstag (12.01.2017), 20.00 Uhr, und Freitag (13.01.2017), 10.00 Uhr, zu mehreren Sachschadensunfällen. Das erste Mal musste die Polizei Rhein-Sieg heute Morgen gegen 06.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Auf der Bundesstraße 256 in Höhe Windeck-Gierzhagen war ein Auto gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Der entwurzelte Baum lag quer über der Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt und sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 2500,- Euro geschätzt. Auch auf der Kreisstraße 17 in Höhe Hennef-Bröl war ein Baum umgestürzt. Ein Autofahrer nahm die Gefahrenstelle zu spät wahr und fuhr mit seinem Auto gegen den Baum. Der Sachschaden liegt hier bei circa 3500,- Euro. Die Gefahrenstelle wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Bis 10.00 Uhr wurde die Polizei zu drei weiteren Winterunfällen gerufen. Verletzt wurde auch bei diesen Unfällen glücklicherweise niemand, der entstandene Gesamtsachschaden liegt bei rund 6500,- Euro. Die Polizei zieht bislang eine positive Bilanz zum angekündigten Wetterumschwung. Offensichtlich haben die Verkehrsteilnehmer sich gut auf die nun vorherrschenden Witterungsbedingungen eingestellt. (Bi)

