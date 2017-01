POL-SU: 88-jährige Fahrradfahrerin gestürzt

Lohmar (ots) - Am Donnerstagmittag (12.01.2017) gegen 13.00 Uhr fanden Zeugen eine 88-jährige Lohmarerin, die auf der Altenrather Straße in Lohmar offensichtlich mit dem Fahrrad gestürzt war. Die Seniorin war kurzfristig nicht ansprechbar und wurde vor Ort notärztlich versorgt. Anschließend kam sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen ist die 88-Jährige ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell