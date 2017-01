POL-SU: Nächtlicher Einbruch

Siegburg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (12.01.2017), in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr, ist ein Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster im Obergeschoss in ein Reihenhaus am Fliederweg in Siegburg eingestiegen. Der Täter war vermutlich auf den Wintergarten des Nachbarhauses gestiegen und gelangte von dort an das Fenster zum Arbeitszimmer im Obergeschoss. Mit einem Hebelwerkzeug brach er das Fenster auf und kletterte ins Arbeitszimmer. Der Bewohner des Hauses schlief währenddessen im Erdgeschoss. Am Morgen bemerkte er das offen stehende Fenster und alarmierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf circa 500,- Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell