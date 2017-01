POL-SU: Gartenhaus abgebrannt

Ruppichteroth (ots) - Heute Morgen (13.01.2016) gegen 06.15 Uhr bemerkte der Bewohner eines Hauses an der Hauptstraße in Ruppichteroth Brandgeruch in seiner Wohnung. Er öffnete den Rollladen und stellte fest, dass eine im Garten neben dem Haus stehende hölzerne Gartenhütte in Brand stand. Das Gartenhäuschen inklusive dem Mobiliar brannte nahezu vollständig aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Warum die Holzhütte in Brand geraten ist, ist derzeit noch unklar. Die Brandsachverständigen der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2000,- Euro. Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand unter der Telefonnummer 02241 541-3321 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell