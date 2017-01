POL-SU: Überfall auf Tankstelle

Hennef (ots) - Heute Nacht (12.01.2017) gegen 00.40 Uhr ist die OIL! Tankstelle an der Frankfurter Straße in Hennef von zwei vermutlich männlichen Tätern überfallen worden. Während einer der Tatverdächtigen auf einem Motorroller vor dem Tankstellengebäude wartete, betrat der zweite Täter den Verkaufsraum und bedrohte den 54-jährigen Kassierer mit einer schwarz/silberfarbenen Pistole. Er forderte die Herausgabe von Geld. Der Kassierer händigte wenige hundert Euro Bargeld aus. Der mutmaßliche Tankstellenräuber verließ mit der Beute die Geschäftsräume, stieg zu seinem Komplizen auf den Motorroller und beide fuhren über die Frankfurter Straße in Richtung Siegburg davon. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern verliefen bislang ohne Erfolg. Bei dem Haupttäter soll es sich um einen schlanken, rund 180cm großen Mann handeln. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Kapuzenjacke. Während der Tatausführung hatte der Tatverdächtige einen schwarzen Motorradhelm auf dem Kopf. Unter dem Helm trug er eine schwarze Sturmhaube. Der Verdächtige sprach hochdeutsch. Sein Komplize wartete vor dem Tankstellengebäude auf einem schwarzen Motorroller mit gelben Speichen. Das Versicherungskennzeichen am Motorroller hat eine blaue Farbe und war mit einer Folie abgeklebt worden. Der Mittäter war bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen mit weißen Applikationen an den Sohlen. Auf dem Kopf trug er einen silberfarbenen Helm. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den mutmaßlichen Tätern oder zu dem benutzten Motorroller machen können. Hinweise an die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell