POL-SU: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall

Lohmar (ots) - Am 28.12.2016 ereignete sich gegen 13.00 Uhr auf der Bundesstraße 484 (B484) in Höhe Lohmar-Kreuznaaf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen teilweise schwer verletzt wurden. Ein 18-jähriger BMW Fahrer war im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 15 (K15) mit dem abbiegenden Mercedes eines 64-Jährigen kollidiert. Der Fahrer des Mercedes musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Nach Zeugenaussagen hatte einer der Unfallbeteiligten kurz vor dem Zusammenstoß ein Fahrschulauto überholt. Die Insassen des Fahrschulfahrzeuges sollen an der Unfallstelle zudem Hilfsmaßnahmen geleistet haben. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats benötigen die Aussagen der Zeugen im Fahrschulwagen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. Hinweisgeber, die Angaben zu den Fahrzeuginsassen oder zur Fahrschule machen können, wenden sich bitte an die gleiche Telefonnummer. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell