POL-SU: Mutmaßlicher Fahrraddieb vom Eigentümer gestellt

Siegburg (ots) - Als ein 40-jähriger Siegburger am Dienstag (10.01.2017) gegen 18.00 Uhr am Bahnhof Siegburg eintraf, stellte er fest, dass sein Fahrrad gestohlen worden war. Das Fahrrad hatte er im Bereich des Kinos abgestellt. Er alarmierte die Polizei und ging in das Bahnhofsgebäude. Dort sah er einen 44-Jährigen aus Sankt Augustin, der gerade das Fahrrad wegtrug. Der 40-Jährige sprach den mutmaßlichen Fahrraddieb an. Dieser übergab widerstandslos das rund 1000,- Euro teure Rennrad und entfernte sich in Richtung der Hochstraße. Die eingetroffenen Polizeibeamten konnten den 44-Jährigen dann im Bereich der Haltestelle der Linie 66 antreffen. Der offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Sankt Augustiner wurde zunächst mit zur Polizeiwache genommen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahl gegen den 44-Jährigen ein. (Bi)

