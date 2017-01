POL-SU: Räumfahrzeug umgekippt - ein Leichtverletzter

Ruppichteroth (ots) - Beim Räumen eines Gehweges an der Mucher Straße ist ein 30-jähriger Bediensteter der Gemeinde Ruppichteroth am Dienstagmorgen (10.01.2017) mit seinem Räumfahrzeug umgekippt. Der Mann verletzte sich leicht. Der Gemeindebedienstete befreite gegen 07.30 Uhr den Gehweg mit einem Kleintraktor mit montiertem Schneeschieber vom Neuschnee, als das Fahrzeug plötzlich im Heckbereich ausbrach. Das Räumfahrzeug rutschte über die Bordsteinkante und kippte mit der rechten Seite auf die Fahrbahn. Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Räumfahrzeug entstand leichter Sachschaden. (Bi)

