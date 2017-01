POL-SU: Geruchsbelästigung in der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Sankt Augustin (ots) - Am 10.01.2017 gegen 21:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Fachhochschule an der Grantham-Allee in Sankt Augustin gerufen. Der Sicherheitsdienst hatte während einer Veranstaltung einen verdächtigen Gestank festgestellt, der möglicherweise durch ausgebrachte Buttersäure hervorgerufen wurde. Um Gesundheitsgefahren auszuschließen, wurde das Gebäude kurzfristig geräumt. Die Experten der Feuerwehr konnten mit ihren Messgeräten keine gefährlichen Substanzen feststellen. Nach gründlicher Durchlüftung war dann auch der Geruch verschwunden. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen Belästigung der Allgemeinheit und des Vortäuschens einer Gefahrenlage. Bei der für den 11.01.2017 geplanten Veranstaltung "Unternehmertag" werden Bezirksdienstbeamte der Polizei Präsenz zeigen und auf Verdächtiges achten. (Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell