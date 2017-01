POL-SU: Einbruchsserie in Troisdorf

Troisdorf (ots) - Am 09.01.2017 sind der Troisdorfer Polizei mehrere Wohnungseinbrüche gemeldet worden. In der Hans-Willy-Mertens-Straße überraschte der Hausbewohner bei seiner Heimkehr gegen 19.30 Uhr zwei Täter in seinem Haus. Nachdem er die Wohnungstür aufgeschlossen hatte, sah er zwei Männer im unbeleuchteten Wohnzimmer stehen. Als die Einbrecher bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie vermutlich ohne Beute vom Tatort. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Täter einen Rollladen hochgeschoben und das Wohnzimmerfenster aufgebrochen. In der Lindlaustraße haben am Vormittag sogenannte "Fensterbohrer" zugeschlagen. Mit einem Bohrer hatten die Täter in Höhe des Fenstergriffs eines Kinderzimmerfensters ein kleines Loch gebohrt. Durch das Loch ist es den Tätern gelungen, den Fenstergriff zu betätigen, das Fenster zu öffnen und einzusteigen. Sie stahlen die Spardose der Tochter sowie einen Laptop und einen E-Book Reader. In der Hospitalstraße blieb es bei einem Einbruchsversuch. Hier hatten die Täter es auf die Terrassentür eines Reihenhauses abgesehen. Die Tür ließ sich trotz Hebelversuch nicht öffnen und die Täter flüchteten ohne Beute. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. Kostenlose Beratungstermine, wie Sie ihr Haus vor Einbrechern schützen können, erhalten Sie unter der Telefonnummer 02241 541-4777. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell