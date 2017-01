POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Honigwabendieb

2 weitere Medieninhalte

Sankt Augustin (ots) - Am 01.11.2016 gegen 03.15 Uhr hat ein unbekannter Täter Honigwaben aus einem Bienenstock an der Marienstraße in Sankt Augustin gestohlen. Zum wiederholten Mal sind der Imkerin Waben aus den Bienenstöcken, die auf einer Streuobstwiese stehen, gestohlen worden. Der mutmaßliche Dieb hat nach bisherigen Ermittlungen volle Waben entnommen und diese durch leere Waben ersetzt. Durch den Diebstahl der vollen Honigwaben ist der Bestand der Bienenvölker akut bedroht. Mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Die Bilder sind aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Veröffentlichung freigegeben. Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu Kontaktpersonen machen? Hinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Telefonnummer 022241 541-3321. (Bi)

