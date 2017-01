POL-SU: Einbrecher erbeuten Golfausrüstungen

Sankt Augustin (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Geschäft für Golfbedarf auf dem "Gut Grossenbusch" an der Konrad-Adenauer-Straße in Sankt Augustin gerufen. Einbrecher hatten sich Zugang auf das Gelände verschafft und die Eingangstür des Geschäftes aufgehebelt. Gestohlen wurden Golfsets und Zubehör im Wert von mehreren tausend Euro. Nach den gespeicherten Daten der Alarmanlage wurde der Einbruch bereits in der Nacht zum 02.01.2017 begangen. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

