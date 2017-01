POL-SU: Tankstelleneinbruch misslungen

Lohmar (ots) - Vermutlich mit einem Stein und einer Eisenstange haben Unbekannte in der Nacht zum 08.01.2017 versucht in die Bft-Tankstelle an der Lohmarer Hauptstraße einzubrechen. Das Sicherheitsglas hatte der Gewaltanwendung jedoch standgehalten. Anwohnern war gegen 00:40 Uhr aufgefallen, dass Licht im Verkaufsraum brannte, obwohl die Tankstelle bereits seit 22:00 Uhr geschlossen war. Die daraufhin verständigten Polizisten stellten den Einbruchversuch fest. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell