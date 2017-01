POL-SU: Radlerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Troisdorf (ots) - Am 06.01.2017 gegen 06:55 Uhr überquerte eine 25-jährige Troisdorferin mit ihrem Fahrrad die Larstraße in Troisdorf an der Einmündung der Pastor-Böhm-Straße. Dazu benutzte sie fahrend den Fußgängerüberweg an der Einmündung und wollte anschließend weiter in Richtung der Sieglarer Straße fahren. Als sie sich mit dem Rad auf dem Überweg befand, näherte sich ein schwarzer Kleinwagen von rechts und die 25-Jährige prallte gegen die linke Seite des Fahrzeugs. Sie wurde über das Dach des Pkw zu Boden geschleudert. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos setzte die Fahrt ohne zu verlangsamen über die Larstraße fort. Die Radlerin erlitt bei dem Unfall unter anderem Kopfverletzungen und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Weder sie, noch Unfallzeugen konnten nähere Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell