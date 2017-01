POL-SU: Brand mehrerer Viehtransporter

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am 07.01.2017 wurde durch einen Zeugen (Taxifahrer) um 02:45 Uhr der Brand mehrerer Fahrzeuge in Neunkirchen-Seelscheid (Ortsteil Eich)gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei brannten auf Stellplätzen eines Hauses in der Siefener Straße ein LKW (Viehtransporter), sowie drei daneben stehende Anhänger (Pferde-/Viehanhänger). Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch das Löschwasser entstand aufgrund der kalten Witterung eine Eisschicht auf der Straße, die im Anschluss abgestreut werden musste. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden aufgenommen. (Zi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell