POL-SU: Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Troisdorf (ots) - Am 05.01.2016 gegen 13:45 Uhr war ein 84-jähriger Troisdorfer mit seinem Pkw auf der Pastor-Böhm-Straße in Troisdorf von der Kolpingstraße kommend in Richtung der Leostraße unterwegs. Aus zunächst nicht erkennbaren Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Hinzu geeilte Ersthelfer fanden den Fahrer reglos hinter dem Steuer vor. Sie zogen den Bewusstlosen aus dem Unfallwagen und versuchten Wiederbelebungsmaßnahmen, die später von einem alarmierten Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung fortgeführt wurden. Unter Reanimationsbedingen wurde der 84-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Letztlich konnten alle Bemühungen das Leben des Troisdorfers nicht mehr retten. Seine Ehefrau die auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, war leicht verletzt worden. Sie musste durch Polizisten und Notfallseelsorger betreut werden. Nach derzeitigem Sachstand war eine akute internistische Erkrankung die Ursache für den Verkehrsunfall und das spätere Ableben des Fahrers.(Ri)

