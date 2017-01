POL-SU: Audi Kombi gestohlen

Troisdorf (ots) - In der Nacht von Mittwoch (04.01.2017) auf Donnerstag (05.01.2017) ist in Troisdorf im Amselweg einer blauer Audi A4 Kombi gestohlen worden. Der Fahrzeugbesitzer hatte den Wagen gegen 22.00 Uhr in seiner Einfahrt geparkt. Als er gegen 05.30 Uhr mit dem Auto zur Arbeit fahren wollte, war das Fahrzeug verschwunden. Wie es den Täter gelungen war, den circa 8 Jahre alten PKW zu stehlen, ist unklar. Der Audi mit dem amtlichen Kennzeichen SU-IZ #### hat einen Zeitwert von rund 15000,- Euro. In den Mittagstunden des Vortags sind zwei verdächtige männliche Personen am Abstellort des PKW beobachtet worden. Die Männer trugen graue Jacken mit grünen Rückenaufnähern und waren 30-40 Jahre alt. Ob die Personen im Zusammenhang mit dem PKW-Diebstahl stehen, ist noch unklar. Hinweise zum Verbleib des blauen Audi A4 oder zu den verdächtigen Männern nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell