POL-SU: Einbruchsversuch in Pflegeheim

Siegburg (ots) - Heute Nacht (06.01.2016) gegen 02.30 Uhr ist ein Einbrecher beim Versuch, das Fenster zu einem Büro im Pflegeheim an der Alexianerallee in Siegburg aufzuhebeln, von der Nachtschwester überrascht worden. Die 48-jährige Pflegerin war durch verdächtige Geräusche aufmerksam geworden und ging ins Erdgeschoss. Durch die Glasfront des Gebäudes sah sie einen 30-35 Jahre alten Mann, der grade dabei war, ein Bürofenster aufzubrechen. Sie klopfte an die Fensterscheibe des Eingangsbereichs und zeigte dem mutmaßlichen Täter "einen Vogel". Der Tatverdächtige erschrak und flüchtete zu Fuß ohne Beute in Richtung Wald. Die Fahndung nach dem Flüchtigen blieb bislang ohne Erfolg. Die 48-Jährige beschrieb den Täter als 180cm großen, schlanken Mann mit Vollbart. Der Tatverdächtige mit mitteleuropäischen Erscheinungsbild trug eine grüne Kapuzenjacke. Der Schaden an dem Bürofenster beläuft sich auf circa 200,- Euro. Hinweise zum flüchtigen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell