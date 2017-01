POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Die Polizei bittet um Mithilfe

2 weitere Medieninhalte

Troisdorf (ots) - Einer 67-jährigen Troisdorferin ist am 03.11.2016 gegen 11.30 Uhr beim Einkauf in einem Troisdorfer Supermarkt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Der mutmaßliche Täter hob anschließend mit der erbeuteten Geldkarte einen vierstelligen Betrag vom Konto der Geschädigten ab. Bei der Geldabhebung an einem Geldautomaten wurde der Tatverdächtige gefilmt. Die Bilder der Videoüberwachungsanlage sind aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden. Die Ermittler der Polizei fragen: Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort und zu Kontaktpersonen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

