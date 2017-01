POL-SU: Fußgängerin angefahren

Sankt Augustin (ots) - Rettungsdienst und Polizei wurden am 04.01.2017 gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Bonner Straße in Sankt Augustin gerufen. Eine Fußgängerin war von einem abbiegenden Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Während Notärztin und Rettungsassistenten die Verletzte versorgten, ermittelte die Polizei den Unfallhergang. Demnach war ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Königswinter zunächst auf der Bonner Straße in Richtung Siegburg gefahren. Beim Linksabbiegen in die Südstraße hatte er dann die 57-Jährige aus Sankt Augustin angefahren, die gerade die Südstraße auf der vorgesehenen Fußgängerfurt überquerte. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und zu Boden geschleudert. Nach Angaben der Ersthelfer war die Verletzte zunächst nicht ansprechbar, erlangte dann aber das Bewusstsein zurück. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell