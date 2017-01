POL-SU: Einbruch in Cafe

Troisdorf (ots) - In der Zeit zwischen dem 02.01.2017 und dem 04.01.2017 gelangten Einbrecher auf noch ungeklärte Weise in die Räume eines Cafes an der Blücherstraße/Verdiallee in Troisdorf. Der Geschäftsführer stellte am 04.01.2017 gegen 15:30 Uhr fest, dass die Hintertür des Geschäftes offen stand und ein Kaffeeautomat der Marke Zimberlie im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden war. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell