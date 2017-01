POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Siegburg (ots) - Am 04.01.2017, während kurzer Abwesenheit der Bewohner zwischen 18:00 Uhr, und 19:55 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Römerstraße in Siegburg-Kaldauen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Schränke im Haus nach Beute. Sie fanden letztlich Goldschmuck, mit dem sie vom Tatort flüchteten. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell