POL-SU: Firmeneinbruch

Siegburg (ots) - Zwischen gestern Nachmittag (03.01.2017) und heute Morgen (04.01.2017/ 04.00 Uhr) sind Einbrecher in die Räume eines Großhandels an der Lindenstraße in Siegburg eingebrochen. Der Einbruch wurde der Polizei durch die Reinigungskraft der Firma gemeldet. Die unbekannten Täter stiegen über einen Zaun, um auf die Rückseite des Firmengebäudes zu gelangen. Dort warfen sie ein Fenster ein und kletterten in den Lagerraum. Um vom Lagerraum in den Bürotrakt der Firma zu gelangen, mussten sie eine Stahltür aufbrechen. Aus den Büros stahlen die Täter Geld in derzeit unbekannter Menge. Nach dem Diebstahl verließen die Tatverdächtigen das Objekt durch eine Notausgangstür, die zur Lindenstraße gelegen ist. Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

