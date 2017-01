POL-SU: Böse Überraschung nach dem Urlaub

Siegburg (ots) - Zwei Familien aus Lohmar und Troisdorf blühte nach der Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub eine böse Überraschung, weil sich Einbrecher an ihren Häusern zu schaffen gemacht hatten. In Lohmar-Grünenborn waren die Täter zwischen dem 01.01.2017, 16.00 Uhr und 02.01.2017, 18.30 Uhr, über die rückwärtige Terrasse ins Haus eingedrungen. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchsucht. Aus einer Kommode im Schlafzimmer stahlen die Täter Schmuck. Sie fanden zudem noch eine Geldbörse mit Bargeld, die ebenfalls gestohlen wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Mehr Glück hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Elsa-Brandström-Straße in Troisdorf-Bergheim als sie am 02.01.2017 nach Hause kamen. Die Einbrecher hatten versucht die Terrassentür aufzuhebeln. Trotz vieler Hebelversuche ließ sich die Terrassentür nicht öffnen, sodass die Einbrecher ohne Beute weiter zogen. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf circa 300,- Euro. Hinweise zu den Einbrüchen an die Polizei in Siegburg unter Telefonnummer 02241 541-3121 oder Troisdorf unter 02241 541-3221. (Bi)

