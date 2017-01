POL-SU: Witterungsbedingte Unfälle beschäftigen Polizei Rhein-Sieg

Siegburg (ots) - Der Schneefall und die glatten Straßen beschäftigten die Polizistinnen und Polizisten der Polizei Rhein-Sieg den ganzen Montagmorgen (02.01.2017). Seit 05.00 Uhr hat es im Zuständigkeitsbereich 18 Verkehrsunfälle gegeben, die zumeist auf unangepasste Geschwindigkeiten bei schwierigen Straßenbedingungen zurück zu führen waren. Glücklicherweise ist es bei den meisten Unfällen bei Sachschäden geblieben. Auf der Bundesstraße 56 (B56) in Höhe Much-Markelsbach war ein 22-jähriger Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid gegen 08.20 Uhr mit seinem Opel von der glatten Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam ins Krankenhaus. Auf der Lohmarer Brückenstraße rutschte gegen 11.00 Uhr ein Kastenwagen eine Böschung herab. Das Auto wurde durch einen Baum gestoppt. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus. Mit Hilfe eines Krans wurde der Kleintransporter geborgen. Um 05.50 Uhr war ein unbekannter Fahrer in Troisdorf auf der Straße "Im Kirchtal" von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein Verkehrszeichen umgefahren. Der Fahrer des silberfarbenen Opels fuhr von der Unfallstelle weg, ohne sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht dauern an. Um kurz nach 06.00 Uhr meldete sich der Fahrer eines LKW bei der Polizei. Er hatte sich mit seinem 12 Tonnen Transporter auf der Landstraße 86 (L86) in der Nähe von Eitorf-Plackenhohn auf der glatten Fahrbahn um die eigene Achse gedreht und war in den Straßengraben gefahren. Ein Teil seines LKWs versperrte dadurch die Fahrbahn. Die Polizei sperrte die L86 bis zur Bergung des LKW durch ein Abschleppunternehmen. Die Sperrung konnte erst gegen 09.00 Uhr aufgehoben werden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell