POL-SU: Ein Schwerverletzter nach Sturz mit dem Motorrad

Lohmar (ots) - Vermutlich durch einen Fahrfehler ist am Freitag (30.12.2016) gegen 19.00 Uhr ein 25-jähriger Lohmarer mit seinem Motorrad gestürzt. Dabei verletzte der junge Mann sich schwer. Der Lohmarer war mit seiner Kawasaki auf der Landstraße 84 (L84) aus Richtung Lohmar-Scheiderhöhe kommend in Richtung der Ortslage Scheid gefahren. In Höhe der Bushaltestelle "Muchensiefen" bremste der Zweiradfahrer nach Zeugenangaben ohne erkennbaren Grund und kam zu Fall. Er prallte mit seiner Maschine gegen ein Verkehrszeichen und kam auf einer angrenzenden Weide zum Liegen. Durch den Sturz verletzte sich der 25-Jährige schwer und musste in eine Kölner Klinik gebracht werden. Angaben zum Unfallhergang konnte der Schwerverletzt bisher nicht machen. Während der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Lohmarer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die schwer beschädigte Kawasaki wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500,- Euro. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell