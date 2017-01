POL-SU: Autoschlüssel stecken lassen

Troisdorf (ots) - Am Neujahrstag (01.01.2017) gegen 15.30 Uhr erschien der Lieferfahrer einer Troisdorfer Pizzeria an der Sieglarer Straße auf der Polizeiwache und machte Angaben zum Diebstahl seines Autos. Der 36-jährige hatte seinen Wagen nach der letzten Lieferfahrt vor der Tür der Pizzeria abgestellt. Er ließ dabei den Schlüssel in dem blauen VW Polo stecken. Als er gegen 15.15 Uhr eine Lieferung ausfahren wollte, stellte er den Diebstahl des Autos fest. Die Fahndung nach dem VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen SU-ES #### verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise zum Verbleib des PKW an die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell