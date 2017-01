POL-SU: Einbruch in Fahrradladen

Troisdorf (ots) - Mit einem Pflasterstein haben Diebe heute Nacht (02.01.2017) gegen 03.00 Uhr die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäftes an der Freiheitsstraße in Troisdorf eingeworfen und ein Fahrrad aus der Ausstellung gestohlen. Die im Schaufenster ausgestellten Fahrräder sind mit einem Kabelschloss vor Diebstahl gesichert. Vermutlich hatten die Täter das Schloss an einem Fahrrad mit einem Bolzenschneider durchtrennt und das Fahrrad durch das Loch in der Scheibe entwendet. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern meldete sich eine Zeugin, die einen circa 180cm großen, schwarz gekleideten, Mann beobachtet hatte, der ein Fahrrad über die Straße "Am Senkelsgraben" schob. An der Belgischen Allee verlud er das Fahrrad in einen dunklen Kleintransporter und fuhr in Richtung Köln davon. Angaben zu dem gestohlenen Fahrrad liegen noch nicht vor. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf circa 1000,- Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Täter oder zu dem benutzten Transporter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Bi)

