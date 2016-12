POL-SU: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Troisdorf-Altenrath (ots) - Gegen 13.20 h erhielt die hiesige Polizeileitstelle Kenntnis von einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin angefahren und verletzt worden sei. Die entsandten Einsatzmittel stellten vor Ort Folgendes fest. Besagte Fußgängerin, 82 Jahre alt, aus Altenrath stammend, hatte mit ihrem Rollator den an der Unfallstelle vorhandenen Fußgängerüberweg betreten, um die Straße zu überqueren. Ein sich mit seinem PKW nähernder 89-jähriger Mann, ebenfalls aus Altenrath stammend, erkannte dies aufgrund starker Blendung der tiefstehenden Sonne nicht. Er erfasste schließlich die Dame, die daraufhin zu Boden viel. Schwer verletzt wurde sie in ein Kölner Klinikum verbracht. Am Nachmittag wurde die Polizei darüber informiert, dass die Dame an den durch Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen verstorben sei. (JK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell