POL-SU: Alkoholisierte Randaliererin endet im Polizeigewahrsam

Troisdorf (ots) - Die Troisdorfer Polizei wurde am Donnerstag (29.12.2016) gegen 19.00 Uhr in die Fußgängerzone gerufen, weil eine alkoholisierte 45-Jährige lautstark Passanten belästigte. Die Beamten erteilten der Troisdorferin einen Platzverweis. Der Anweisung der Polizisten, die Örtlichkeit zu verlassen, kam die Frau nicht nach. Auch mehrere Wiederholungen des Platzverweises ignorierte die 45-Jährige. Letztendlich mussten die Polizisten sie zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete sie durch Treten und Schlagen Widerstand. Die einschreitenden Beamten überwältigten die Tobende, legten ihr Handschellen an und brachten die Troisdorferin im Streifenwagen zu Wache. Auf der Fahrt zur Polizeiwache versuchte sie mehrfach die Polizisten zu beißen. Vor der Wache weigerte sie sich, den Streifenwagen zu verlassen. Nur mit Hilfe von mehreren Beamten konnte die 45-Jährige aus dem Streifenwagen in die Ausnüchterungszelle gebracht werden. Der aggressiven Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Sie verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte wurde eingeleitet. (Bi)

