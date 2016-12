POL-SU: Mithilfeersuchen der Polizei im Oberbergischen Kreis

Siegburg (ots) - Die Staatsanwaltschaft Bonn und unsere Kollegen der Kreispolizeibehörde im Oberbergischen Kreis suchen dringend nach einem Taxifahrer, der möglicherweise Zeuge einer tödlichen Auseinandersetzung in Waldbröl geworden ist.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bonn und der Polizei im Oberbergischen Kreis: Im Fall des nach einer Auseinandersetzung verstorbenen Marokkaners suchen Polizei und Staatsanwaltschaft dringend nach einem Taxifahrer, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben soll. Wie bereits berichtet kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.12.) um 2:45 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Marokkanern und Gästen einer Diskothek in der Brölbahnstraße. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung vor dem Eingangsbereich der Diskothek verlagerte sich der Streit wenige Meter weiter in Richtung Busbahnhof. Mehrere Personen griffen den 29-Jährigen dort an; der Marokkaner erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, an deren Folgen er am 22.12. verstarb. Nach Zeugenangaben hat zur Tatzeit vor dem Ärztehaus am Busbahnhof ein Taxi gestanden, dessen Fahrer bislang nicht ermittelt werden konnte. Personen, die Angaben zu dem Taxifahrer oder dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

