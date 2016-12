POL-SU: Pedelec-Fahrer nach Vorfahrtverletzung leicht verletzt

Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstagnachmittag (29.12.2016) gegen 15.30 Uhr hat ein 93 Jahre alter Fahrer eines Pedelec an der Kreuzung Schulstraße/Steinkreuzstraße in Sankt Augustin die Vorfahrt eines Autos missachtet. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Senior leicht verletzt wurde. Der Sankt Augustiner wollte von der durch Verkehrszeichen untergeordneten Steinkreuzstraße auf die Schulstraße abbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten roten Kleinwagen einer 51-jährigen Frau. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß und der 93-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu, die vor Ort nicht ärztlich versorgt werden mussten. Der Sachschaden an dem Elektrofahrrad und Auto beläuft sich auf circa 2500,- Euro. (Bi)

