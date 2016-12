POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Kirchendiebstahl

2 weitere Medieninhalte

Troisdorf (ots) - Mit Bildern aus der Videoüberwachungsanlage einer Troisdorfer Kirche fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der am 16.09.2016 gegen 14.45 Uhr einen Kerzenständer vom Alter der Kirche gestohlen hat. Der Kerzenständer aus dem Gotteshaus an der Hippolytusstraße hat einen hohen ideellen Wert. Die Bilder werden aufgrund eines richterlichen Beschlusses zu Fahndungszwecken veröffentlicht. Die Ermittler der Kripo fragen: Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zum Verbleib des entwendeten Kerzenständers machen? Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell